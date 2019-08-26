Запись онлайн и электронный больничный: волгоградцы пользуются системой «Инфоклиника»

СЕГОДНЯ 08:48 2019-08-26T08:49:24+03:00

В 2019 года более 1,3 миллиона раз воспользовались удобной формой обращения в медучреждения

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Система «Инфоклиника» внедрилась в жизнь волгоградцев в рамках нацпроекта «Здравоохранение». С 2019 года тысячи горожан воспользовались удобным способом записи на прием к нужному врачу более 1,3 миллиона раз. Это значительно облегчает работу сотрудников регистратур, да и экономит время самих пациентов. Помимо этого, с июня этого года можно получать электронные больничные.

- По данным облздрава, в настоящее время растет количество работодателей, которые благодаря системе взаимодействия с Фондом социального страхования начали принимать электронные больничные листы. Ежемесячно в регионе выдается около 650 электронных листков нетрудоспособности. За июль в медицинской информационной системе «Инфоклиника» сформирован 4821 медицинский документ, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.

Пользуются популярностью у волгоградцев и другие системы – госуслуги и региональный портал. Зафиксировано более 261 тысячи обращений. Через колл-центр записались 144 тысячи раз, а инфоматами воспользовались 132 тысяч раз.

ИСТОЧНИК KP.RU