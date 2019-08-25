2019-08-25T16:16:39+03:00
Происшествия

Дети 3 и 10 лет пострадали в столкновении легковушек в Волжском

Виновник аварии оказался пьян и пересел на пассажирское сидение
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

Двое детей получили травмы в результате аварии, которая произошла около двух часов дня 24 августа в Волжском. По данным инспекторов ГИБДД, 31-летний мужчина за рулем «Ягуар С-тайп» ехал по улице Ленина. Напротив дома № 326 он не сбавил скорость и врезался в «Ладу», которая ехала в попутном направлении.

После столкновения мужчина, который явно находился в нетрезвом состоянии, пересел на пассажирское сидение, чтобы уйти от ответственности, ведь он уже был лишен прав за пьянство за рулем.

- В результате ДТП водитель «Ягуар С-тайп» и три пассажира автомашины «Лада Приора», 42-летняя женщина и два её несовершеннолетних сына 3 и 10 лет, доставлены в медучреждение, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту аварии с пострадавшими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дорожную разметку в четырех районах Волгограда нанесут за 10 млн рублей
Под Волгоградом из-за лихача на «встречке» пострадали мама с младенцем
Реконструкция сражения на Мамаевом кургане собрала полторы тысячи волгоградцев
На Сарпинском неделю ищут волгоградца с татуировкой волка на груди и шрамами на лице
Волгоградские активисты выиграли шестимиллионный грант
В Волгоградской области сохраняется высокий риск пожаров
15 тысяч человек, 30 тонн арбузов: в Камышине прошел фестиваль «Зело отменный плод!»
Фонтан и лавочки: для волгоградцев обновят пешеходную зону улицы Дзержинского
По факту аварии на трассе «Волгоград-Москва» с пятью жертвами возбудили уголовное дело
В Камышине неизвестный водитель сбил 19-летнего парня
Улицу 51-ой Гвардейской Дивизии в Волгограде обновят к концу года
Под Волгоградом «КамАЗ» внезапно тронулся и раздавил мужчину
На выходных МЧС проверит места отдыха в Волгоградской области
Астраханский бизнесмен продал несуществующее зерно за 700 тысяч рублей
Трое волжан попались с 500 дозами амфетамина
Касатик и Селитрянка Шобера: под Волгоградом биологи нашли редкие растения
Полицейские поймали покусавшего волгоградцев алабая и передали волонтерам
«В моей квартире живет ненужный хлам»: Елена Исинбаева раздает устаревшие наряды
Волжского бизнесмена, скрывшего 100 миллионов рублей налогов, отправили в колонию
В Астрахани убийцам глухонемых пенсионеров дали 40 лет колонии на двоих
В Волгограде Виктор Зубков оценил новую набережную и посмотрел, как растут помидоры