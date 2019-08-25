Дети 3 и 10 лет пострадали в столкновении легковушек в Волжском

СЕГОДНЯ 16:16 2019-08-25T16:16:39+03:00

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Двое детей получили травмы в результате аварии, которая произошла около двух часов дня 24 августа в Волжском. По данным инспекторов ГИБДД, 31-летний мужчина за рулем «Ягуар С-тайп» ехал по улице Ленина. Напротив дома № 326 он не сбавил скорость и врезался в «Ладу», которая ехала в попутном направлении.

После столкновения мужчина, который явно находился в нетрезвом состоянии, пересел на пассажирское сидение, чтобы уйти от ответственности, ведь он уже был лишен прав за пьянство за рулем.

- В результате ДТП водитель «Ягуар С-тайп» и три пассажира автомашины «Лада Приора», 42-летняя женщина и два её несовершеннолетних сына 3 и 10 лет, доставлены в медучреждение, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту аварии с пострадавшими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU