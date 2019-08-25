Дорожную разметку в четырех районах Волгограда нанесут за 10 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:50 2019-08-25T12:55:25+03:00

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Накануне, 23 августа, на сайте Госзакупок завершился электронный аукцион, по итогам которого выбрали подрядчика для нанесения дорожных разметок в четырех районах Волгограда. Речь идет о Ворошиловском, Советском, Кировском и Красноармейском.

Согласно документации, выполнять работу будет уже известное в городе Муниципальное унитарное предприятие дорожно-строительных и эксплуатационных работ Советского района. Подрядчику предстоит разметить более тысячи улиц краской и термопластиком. Выделят на это десять миллионов рублей.

С 1 августа дорожники должны были приступить к нанесению разметки, а к концу 2019 года МУП должен сдать все объекты, но при этом уже после завершения будет действовать гарантийный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU