Под Волгоградом из-за лихача на «встречке» пострадали мама с младенцем

СЕГОДНЯ 11:10 2019-08-25T11:12:16+03:00

В результате лобового столкновения в больнице оказались четыре человека

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Накануне в страшной аварии разбилась целая семья из Карелии: водитель «Хендай Солярис» выехал ан «встречку» и протаранил пассажирский автобус. В те же сутки, 24 августа, его ошибку повторил 41-летний мужчина за рулем «Хонда Соната». Около часа ночи он несся по трассе «Волгоград - Сальск» по территории Светлоярского района. На 27-ом километре также решил выехать на полосу встречного движения, чтобы обогнать пару машин. Но маневр завершился лобовым столкновением с «Киа Спортейдж».

На место аварии экстренно прибыли сотрудники полиции и «скорой помощи». Врачи оказали помощь пострадавшим, а их оказалось четверо.

- В результате ДТП в медучреждение доставлены: водитель автомашины «Хендай Соната», 29-летний водитель автомашины «Киа Спортейдж» и его пассажиры – 27-летняя женщина и годовалый ребенок, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU