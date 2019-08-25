2019-08-25T10:58:02+03:00
Общество

Реконструкция сражения на Мамаевом кургане собрала полторы тысячи волгоградцев

В городе-герое состоялся фестиваль «Они сражались за Родину!»
Юлия Данильченко
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Фото: музей-заповедник "Сталинградская битва"Фото: музей-заповедник "Сталинградская битва"
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23 и 24 августа волгоградцы и гости города-героя стали участниками масштабного фестиваля «Они сражались за Родину!», приуроченного к 77-летней годовщине со дня бомбардировки Сталинграда.

На Главной высоте России – на Мамаевом кургане – прошла зрелищная реконструкция боевых действий. Только это мероприятие собрало полторы тысячи зрителей. В ходе воссоздания сражения использовали образцы военной техники, а роли бойцов Красной Армии исполнили подготовленные члены реконструкторских клубов.

- Горожане с увлечением участвовали в работе интерактивных площадок, выполняли задания квеста, знакомились с материалами выставочных экспозиций «Трагедия мирного населения», подготовленной сотрудниками музея-заповедника «Сталинградская битва», и современного вооружения и снаряжения Вооруженных Сил РФ и иностранных государств, предоставленной ДОСААФ, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе музея-заповедника «Сталинградская битва».

ИСТОЧНИК KP.RU

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