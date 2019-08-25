2019-08-25T10:12:20+03:00
Общество

На Сарпинском неделю ищут волгоградца с татуировкой волка на груди и шрамами на лице

Мужчина пропал 18 августа
Юлия Данильченко
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Фото: волгоградской региональной общественной организации «Волгоспас - поиск пропавших детей»Фото: волгоградской региональной общественной организации «Волгоспас - поиск пропавших детей»
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31-летний волгоградец Олег Змиевский перестал выходить на связь 18 августа 2019 года. По словам близких, последнее место, где он находился, был остров Сарпинский. Спустя несколько дней после исчезновения родственники обратились в полицию и к волонтерам. Волонтеры волгоградской региональной общественной организации «Волгоспас - поиск пропавших детей» сообщили, что у мужчины есть несколько примет. Это большая татуировка волка на груди и левой руке. Еще у Олега несколько шрамов – на лбу, на макушке круглой формы, под лопаткой и большая отметина на пояснице.

Его рост около 175 сантиметров, волосы темные, глаза карие.

Если вам что-то известно о местонахождении мужчины или любая полезная информация, сообщите в правоохранительные органы по номерам «020», «112», или непосредственно поисковикам – 8(904)404-44-90, которые круглосуточно находятся на связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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