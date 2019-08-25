2019-08-25T10:13:04+03:00
Общество

Волгоградские активисты выиграли шестимиллионный грант

На эти деньги они реализуют социально значимые проекты
Юлия Данильченко
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Фото: пресс-служба областной администрации.Фото: пресс-служба областной администрации.
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Во всероссийском форуме «Территория смыслов» приняли участие полторы сотни участников из разных уголков страны. Были в их числе и молодые люди из Волгоградской области. Темы форума разнообразные – проблемы экологии и природопользования, сферы образования, медицины, экологии, межнационального взаимодействия, профориентации, медиа.

По итогам презентаций своих проектов 13 волгоградцам удалось убедить жюри в целесообразности воплощения этих идей в жизнь. Молодые активисты получили в общей сложности 5,8 миллионов рублей.

- Так, в Волгоградской области пройдут экологические квесты, слеты, интерактивные занятия в школах, спортивно-патриотический марафон, конкурс дебатов и многое другое. Грантовая поддержка позволит создать межрегиональные платформы, в том числе школу вожатского мастерства и лидерства «#PROдетство», школу личностного роста «Лига первых», - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.

Напомним, форум «Территория смыслов» существует уже пять лет. Ежегодно волгоградскую молодежь поддерживает экспертное сообщество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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