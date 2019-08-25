2019-08-25T08:58:42+03:00
Общество

В Волгоградской области сохраняется высокий риск пожаров

Сотрудники МЧС продолжают патрулировать места отдыха волгоградцев
Юлия Данильченко
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В последние дни августа спасатели бросают все силы, чтобы минимизировать количество пожаров в лесах и степях, а также местах отдыха жителей Волгоградской области. Вторые сутки сотрудники МЧС, инспекторы надзорной деятельности, правоохранители, экологи и казаки патрулируют местность.

25 августа в регионе и Волгограде все еще сохраняется чрезвычайная пожароопасность пятого класса. В некоторых южных и северных районах области прогнозируют высокий риск четвертого класса. Людям напоминают о противопожарном режиме и отвественности. За любое разжигание костра или использование источника огня на природе – крупные штрафы.

- Помните, что основной причиной природных пожаров является человеческий фактор. В случае возникновения возгорания не оставайтесь в стороне, если есть возможность, примите меры по его ликвидации. Если очаг возгорания достиг больших размеров, вызывайте пожарную охрану по телефону «101» для любого оператора мобильной связи, - напоминают в ГУ МЧС по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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