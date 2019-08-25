2019-08-25T08:33:50+03:00
Звезды

15 тысяч человек, 30 тонн арбузов: в Камышине прошел фестиваль «Зело отменный плод!»

А 25 августа в день города для камышан выступит Митя Фомин
Юлия Данильченко
Поделиться:
Фото: администрация Камышина.Фото: администрация Камышина.
Изменить размер текста:

Накануне, 24 августа, в городе Камышин Волгоградской области состоялся грандиозный арбузный фестиваль «Зело отменный плод!». Посетили мероприятие более 15 тысяч человек. За весь день горожане и гости праздника съели 30 тонн арбузов.

Помимо летнего лакомства присутствующие принимали участие в различных конкурсах. Особенно запомнились «Большие арбузные гонки».

- Участники сыграли в «Арбузный баскетбол» - бросали арбузы в мишень, разбивая их. В эстафете «Арбузные забеги» участники преодолевали дистанцию в 40 метров по скользкой целлофановой арбузной дорожке с препятствиями. На «Арбузных лыжах» с помощью каната перевозили свою команду на другой конец дорожки. И, конечно же, знаменитое «Арбузное мочилово». Кульминацией игр стали гонки на колесницах, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе администрации Камышина.

25 августа у жителей еще один праздник - 351-ая годовщина со дня основания города. Вечером для них выступит Митя Фомин, а небо украсит фейерверк.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фонтан и лавочки: для волгоградцев обновят пешеходную зону улицы Дзержинского
По факту аварии на трассе «Волгоград-Москва» с пятью жертвами возбудили уголовное дело
В Камышине неизвестный водитель сбил 19-летнего парня
Улицу 51-ой Гвардейской Дивизии в Волгограде обновят к концу года
Под Волгоградом «КамАЗ» внезапно тронулся и раздавил мужчину
На выходных МЧС проверит места отдыха в Волгоградской области
Астраханский бизнесмен продал несуществующее зерно за 700 тысяч рублей
Трое волжан попались с 500 дозами амфетамина
Касатик и Селитрянка Шобера: под Волгоградом биологи нашли редкие растения
Полицейские поймали покусавшего волгоградцев алабая и передали волонтерам
«В моей квартире живет ненужный хлам»: Елена Исинбаева раздает устаревшие наряды
Волжского бизнесмена, скрывшего 100 миллионов рублей налогов, отправили в колонию
В Астрахани убийцам глухонемых пенсионеров дали 40 лет колонии на двоих
В Волгограде Виктор Зубков оценил новую набережную и посмотрел, как растут помидоры