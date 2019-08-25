15 тысяч человек, 30 тонн арбузов: в Камышине прошел фестиваль «Зело отменный плод!»

СЕГОДНЯ 08:32 2019-08-25T08:33:50+03:00

А 25 августа в день города для камышан выступит Митя Фомин

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Накануне, 24 августа, в городе Камышин Волгоградской области состоялся грандиозный арбузный фестиваль «Зело отменный плод!». Посетили мероприятие более 15 тысяч человек. За весь день горожане и гости праздника съели 30 тонн арбузов.

Помимо летнего лакомства присутствующие принимали участие в различных конкурсах. Особенно запомнились «Большие арбузные гонки».

- Участники сыграли в «Арбузный баскетбол» - бросали арбузы в мишень, разбивая их. В эстафете «Арбузные забеги» участники преодолевали дистанцию в 40 метров по скользкой целлофановой арбузной дорожке с препятствиями. На «Арбузных лыжах» с помощью каната перевозили свою команду на другой конец дорожки. И, конечно же, знаменитое «Арбузное мочилово». Кульминацией игр стали гонки на колесницах, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе администрации Камышина.

25 августа у жителей еще один праздник - 351-ая годовщина со дня основания города. Вечером для них выступит Митя Фомин, а небо украсит фейерверк.

ИСТОЧНИК KP.RU