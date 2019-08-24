Фонтан и лавочки: для волгоградцев обновят пешеходную зону улицы Дзержинского

СЕГОДНЯ 16:52 2019-08-24T16:54:25+03:00

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Для жителей Тракторозаводского района Волгограда прекрасная новость: пешеходную зону улицы Дзержинского в скором времени начнут приводить в порядок. Для местных жителей, коих насчитывается свыше четырех тысяч

Власти уже объявили электронный аукцион, по итогам которого выберут исполнителя. После этого начнутся работы. Согласно документации, площадь парка, который начинается в границах от проспекта имени Ленина и тянется до улицы Шурухина, составляет более 40 тысяч квадратных метров.

- Иполнителям контракта необходимо предусмотреть в парке работы по замене тротуарного покрытия, устройству поливочного водопровода, освещения, строительству нового фонтана, а также установке малых архитектурных форм и озеленению, - рассказали КП-Волгоград в прес-службе мэрии.

Напомним, реконструкция волгоградских парков проводится в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Ранее в этот список попали сквер у «Гасителя», правый склон поймы реки Царицы, площадь парка Аттракционов в Тракторозаводском районе и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU