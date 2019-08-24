В Камышине неизвестный водитель сбил 19-летнего парня
Авария произошла около десяти часов вечера 23 августа в городе Камышин Волгоградской области. 19-летний местный житель прогуливался по улице Базарова. Пешеходный переход, который он решил перейти, не регулировался светофором. В этот момент лихач на легковушке, ехавший со стороны улицы Гагарина в сторону улицы Интернационалистов, на полной скорости сбил пешехода. Случилось это напротив дома №101.
Вместо того, чтобы остановиться и оказать помощь пострадавшему от удара человеку, водитель перепугался и не смог вызвать "скорую". Более того, личность виновника ДТП и марка его машины устанавливаются. Пешеход был в состоянии добраться до ближайшего медучреждения.
- В результате ДТП пешеход самостоятельно обратился за медицинской помощью в больницу, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
По факту аварии проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU