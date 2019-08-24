2019-08-24T13:47:57+03:00
Общество

Улицу 51-ой Гвардейской Дивизии в Волгограде обновят к концу года

Ремонтные работы ведутся в направлении улицы Космонавтов
Юлия Данильченко
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До конца года улица 51-ой Гвардейской Дивизии, которая является одной из главных улиц Жилгородка, будет полностью отремонтирована. Уже обновлен участок от Исторической до Краснополянской площадью 4,5 квадратных метров, сейчас ведутся работы направлении Космонавтов. Ежедневно дорожники укладывают более 200 тонн асфальтобетона. После здесь появится финишный слой толщиной 10 сантиметров.

- На сегодняшний день использовано свыше 700 тонн щебеночно-мастичной смеси, - рассказал мастер дорожных работ Сергей Проценко. – Учитывая близость жилой застройки, все работы ведутся в дневное время, чтобы не создавать неудобств горожанам во время отдыха. Автомобилистов просим с пониманием отнестись к временным трудностям при движении и не бросать припаркованный транспорт в зоне работы спецтехники, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе мэрии.

Напомним, в городе-герое реализуется нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU

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