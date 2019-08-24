Под Волгоградом «КамАЗ» внезапно тронулся и раздавил мужчину
Около четырех часов вечера 23 августа на территории бывшей птицефабрики «Сарпинская», которая находится недалеко от села Большие Чапурники в Светлоярском районе, обнаружили тело 33-летнего мужчины. Он скончался под колесами «КамАЗа».
На место прибыли сотрудники «скорой помощи» и инспекторы ГИБДД. Врачам оставалось лишь констатировать смерть – травмы оказались просто несовместимы с жизнью. А полицейские. Осмотрев траекторию движения грузовика, установили обстоятельства случившегося.
- 33-летний мужчина находился между колесами второй и третей оси с правой стороны седельного тягача. Во время расцепки тягача с полуприцепом произошел самопроизвольный покат грузовой автомашины, в результате чего произошел наезд на 33-летнего мужчину, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU