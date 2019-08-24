На выходных МЧС проверит места отдыха в Волгоградской области

СЕГОДНЯ 11:20 2019-08-24T11:20:12+03:00

В отдельных районах все еще сохраняется высокая пожароопасность

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24 и 25 августа сотрудники МЧС проверят места отдыха в Волгоградской области – как природные, так и дачные. Патрулирование территорий проводится регулярно, но особенно актуально именно сейчас – в самый пик жары. В некоторых районах региона сохраняется высокий уровень пожароопасности.

Тем, кто вопреки правилам безопасности и здравого смысла рискнет использовать любые источники огня на природе, грозит штраф. Лучше не подвергать себя опасности и не провоцировать ландшафтные пожары.

- В условиях высокой пожароопасности рекомендуем жителям и гостям региона воздержаться от посещения лесов. Если вы всё же оказались в лесу, - неукоснительно соблюдайте правила пожарной безопасности. Пренебрежительное обращение к требованиям в условиях чрезвычайной пожароопасности может привести к серьёзным последствиям в результате разгула огненной стихии, - напомнили в пресс-службе ведомства.

В случае обнаружения природного загорания вызывайте пожарную охрану по телефону «101» для всех операторов мобильной связи.

ИСТОЧНИК KP.RU