На выходных МЧС проверит места отдыха в Волгоградской области
24 и 25 августа сотрудники МЧС проверят места отдыха в Волгоградской области – как природные, так и дачные. Патрулирование территорий проводится регулярно, но особенно актуально именно сейчас – в самый пик жары. В некоторых районах региона сохраняется высокий уровень пожароопасности.
Тем, кто вопреки правилам безопасности и здравого смысла рискнет использовать любые источники огня на природе, грозит штраф. Лучше не подвергать себя опасности и не провоцировать ландшафтные пожары.
- В условиях высокой пожароопасности рекомендуем жителям и гостям региона воздержаться от посещения лесов. Если вы всё же оказались в лесу, - неукоснительно соблюдайте правила пожарной безопасности. Пренебрежительное обращение к требованиям в условиях чрезвычайной пожароопасности может привести к серьёзным последствиям в результате разгула огненной стихии, - напомнили в пресс-службе ведомства.
В случае обнаружения природного загорания вызывайте пожарную охрану по телефону «101» для всех операторов мобильной связи.
ИСТОЧНИК KP.RU