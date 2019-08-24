Астраханский бизнесмен продал несуществующее зерно за 700 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:57 2019-08-24T10:57:53+03:00

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Крупной суммы денег один из директоров сельскохозяйственной компании в Астрахани лишился после сделки со знакомым индивидуальным предпринимателем. Тот пообещал фермеру поставить зерно на 700 тысяч рублей. Знакомы мужчины были давно, да и не было повода сомневаться в честности бизнесмена. В день сделки аферист получил обговоренную сумму, даже расписку написал о передаче средств.

- Полученными денежными средствами подозреваемый распорядился по собственному усмотрению, не имея намерений выполнить обещанное. Приволжским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления по статье «мошенничество», - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе ведомства.

В настоящий момент следователи продолжают выяснять обстоятельства преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU