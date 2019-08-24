2019-08-24T10:36:15+03:00
Происшествия

Трое волжан попались с 500 дозами амфетамина

Женщине и двум ее сообщникам грозит до 15 лет колонии
Юлия Данильченко
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Уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств, совершенные в особо крупном размере» возбудили в отношении троих жителей Волжского. 22 августа сотрудники наркополиции областного Главка задержали 40-летнюю женщину и двух ее сообщников – мужчин 30 и 38 лет. В момент задержания они делали закладки.

Эксперты провели исследование и выяснили, что смесь содержит N-метилэфедрон. Этот наркотик относится к ряду амфетамина. Поражают объемы незаконного товара - 250 грамм.

- Указанной массы хватило бы для приготовления более 500 сильнодействующих наркотических доз. Установлено, что трое нигде не работающих подозреваемых прибыли в Волгоградскую область, где проживали на съемной квартире и выполняли функции закладчиков наркотических средств для последующего их сбыта бесконтактным способом, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Подозреваемым грозит по 15 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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