Трое волжан попались с 500 дозами амфетамина
Уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств, совершенные в особо крупном размере» возбудили в отношении троих жителей Волжского. 22 августа сотрудники наркополиции областного Главка задержали 40-летнюю женщину и двух ее сообщников – мужчин 30 и 38 лет. В момент задержания они делали закладки.
Эксперты провели исследование и выяснили, что смесь содержит N-метилэфедрон. Этот наркотик относится к ряду амфетамина. Поражают объемы незаконного товара - 250 грамм.
- Указанной массы хватило бы для приготовления более 500 сильнодействующих наркотических доз. Установлено, что трое нигде не работающих подозреваемых прибыли в Волгоградскую область, где проживали на съемной квартире и выполняли функции закладчиков наркотических средств для последующего их сбыта бесконтактным способом, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Подозреваемым грозит по 15 лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU