2019-08-24T09:43:43+03:00
Общество

Касатик и Селитрянка Шобера: под Волгоградом биологи нашли редкие растения

Сотрудники Ботанического сада обследовали более 2000 километров
Юлия Данильченко
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Фото облкомприроды.Фото облкомприроды.
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Эти исследования необходимы не только для понимания, насколько разнообразна природа в Волгоградской области, но и для сохранения особенно редких видов. Биологи Ботанического сада обследователи огромную территорию – около 2000 километров в 11-ти районах региона. Итоги их работы впечатляют.

Специалистам удалось впервые собрать семена Касатика тонколистного. Этот материал используют в работе по выращиванию вида.

- Так, краснокнижный вид Селитрянка Шобера, вошедший в 2017 году в Красную книгу региона, был обнаружен в Светлоярском районе, в окрестностях озера Ца-Ца. Интересно, что на этом участке растение не встречалось с 30-х годов прошлого века. Однако сегодня виду угрожает чрезмерный выпас скота и только благодаря своей жизненной форме – кустарник, популяция существует, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе облкомприроды.

Краснокнижный Касатик безлистный попался биологам в Урюпинском районе. В дальнейшем они займутся исследованием полученных видов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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