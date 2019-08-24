Полицейские поймали покусавшего волгоградцев алабая и передали волонтерам

СЕГОДНЯ 08:42 2019-08-24T08:45:16+03:00

Бродил и пугал людей, но по словам кинологов все это - защитная реакция. Фото: Татьяна Панферова.

Изменить размер текста: A A

Недалеко от площади Дзержинского в Тракторозаводском районе Волгограда больше недели бродил грозного вида алабай с ошейником. Он бросался на прохожих, нескольких даже покусал. Служба отлова, которая была вызвана редакцией «КП-Волгоград», до животного так и не доехала. Спасти волгоградцев от алабая, а того – от расправы за нападения, поспешили сотрудники Отдела полиции №1 Тракторозаводского района.

21 августа собаку убрали с улицы и поместили в вольер на территории госучреждения. Стражи порядка обеспокоились судьбой животного и связались с волгоградскими волонтерами. Помочь в дальнейшем выброшенному алабаю взялась известная активистка Юлия Пильщикова.

- Назвала Камал, ему больше восьми лет. Пес в сильном стрессе, сейчас не представляется возможным отвезти его в клинику. Он истощен, обезвожен. Дикая неприязнь к мужчинам, очевидно, что его били, - отчиталась волонтер в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU