Полицейские поймали покусавшего волгоградцев алабая и передали волонтерам
Недалеко от площади Дзержинского в Тракторозаводском районе Волгограда больше недели бродил грозного вида алабай с ошейником. Он бросался на прохожих, нескольких даже покусал. Служба отлова, которая была вызвана редакцией «КП-Волгоград», до животного так и не доехала. Спасти волгоградцев от алабая, а того – от расправы за нападения, поспешили сотрудники Отдела полиции №1 Тракторозаводского района.
21 августа собаку убрали с улицы и поместили в вольер на территории госучреждения. Стражи порядка обеспокоились судьбой животного и связались с волгоградскими волонтерами. Помочь в дальнейшем выброшенному алабаю взялась известная активистка Юлия Пильщикова.
- Назвала Камал, ему больше восьми лет. Пес в сильном стрессе, сейчас не представляется возможным отвезти его в клинику. Он истощен, обезвожен. Дикая неприязнь к мужчинам, очевидно, что его били, - отчиталась волонтер в соцсетях.
ИСТОЧНИК KP.RU