2019-08-23T17:35:32+03:00
Общество

«В моей квартире живет ненужный хлам»: Елена Исинбаева раздает устаревшие наряды

И просит у подписчиков модных советов
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с личной странички Елены Исинбаевой.Фото с личной странички Елены Исинбаевой.
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Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева вернулась в родной Волгоград. Нет, она не меняла место жительства, а просто ездила отдыхать в свой любимый Монако (где у нее есть собственная квартира). Приехала отдохнувшая, загоревшая и созревшая к новым свершениям.

«У меня столько новостей и новых идей для Вас… Жду не дождусь, чтобы поделиться», - заинтриговала своих подписчиков в инстаграме Елена.

И первое, за что она взялась… за собственный гардероб. Исинбаева решила устроить ему прилюдный «разбор» и по советам поклонников избавиться от устаревших нарядов.

«А я думала мне надеть нечего, - смеется Елена, выкладывая на страничку фото в различных нарядах. - Оказывается в моей квартире жил ненужный хлам, а не моя семья. Начинаю разбор гардероба супруга, детей и сестры ( она уже согласна), и всё...Свобода...».

Теперь спортсменка регулярно выкладывает на голосование наряды: те, которые не нравятся поклонникам, идут в утиль.

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Елена Исинбаева устроила в соцсети дефиле своего гардероба
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«Как же здорово избавится от всего что тебе не нужно и не нравится, но было жалко выбросить или отдать», - констатирует Елена.

Вы тоже можете поучаствовать в этом разборе на страничке Исинбаевой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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