Волжского бизнесмена, скрывшего 100 миллионов рублей налогов, отправили в колонию

СЕГОДНЯ 16:59 2019-08-23T16:59:01+03:00

Коммерсант проведет за решеткой три года, но пока он на подписке о невыезде

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Кто-то попадает за решетку из-за украденного мешка зерна, а вот бизнесмен из Волжского умудрился прикарманить почти 100 миллионов рублей (!) и получил за это три года колонии общего режима. Но пока приговор не вступил в законную силу и может быть еще обжалован. Все это время коммерсант будет находиться на подписке о невыезде. Такой вердикт сегодня вынес Волжский горсуд.

Как рассказали «КП-Волгоград» в суде, бизнесмена осудили за уклонение от уплаты налогов. Два года - 2014 и 2015-й - он вносил в налоговые декларации ложные сведения. Мол, нанимал субподрядчиков - юридических лиц, за что и освобождался от уплаты НДС. На самом же деле всю работы выполняли частные лица. Когда подсчитали недополученную в бюджет сумму вышло - 99 561 250 рублей.

- Свою вину подсудимый так и не признал, - уточняют в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU