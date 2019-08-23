Волжского бизнесмена, скрывшего 100 миллионов рублей налогов, отправили в колонию
Кто-то попадает за решетку из-за украденного мешка зерна, а вот бизнесмен из Волжского умудрился прикарманить почти 100 миллионов рублей (!) и получил за это три года колонии общего режима. Но пока приговор не вступил в законную силу и может быть еще обжалован. Все это время коммерсант будет находиться на подписке о невыезде. Такой вердикт сегодня вынес Волжский горсуд.
Как рассказали «КП-Волгоград» в суде, бизнесмена осудили за уклонение от уплаты налогов. Два года - 2014 и 2015-й - он вносил в налоговые декларации ложные сведения. Мол, нанимал субподрядчиков - юридических лиц, за что и освобождался от уплаты НДС. На самом же деле всю работы выполняли частные лица. Когда подсчитали недополученную в бюджет сумму вышло - 99 561 250 рублей.
- Свою вину подсудимый так и не признал, - уточняют в суде.
ИСТОЧНИК KP.RU