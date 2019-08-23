2019-08-23T16:44:43+03:00
Происшествия

В Астрахани убийцам глухонемых пенсионеров дали 40 лет колонии на двоих

Мужчины зарезали стариков за вафельницу
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Жители села Старокучергановка Наримановского района Астраханской области до сих пор с содроганием вспоминают расправу над пенсионерами, которую в октябре 2018-го учинили двое местных мужиков. И только сегодня они получили по заслугам: суд отправил убийц в колонию строгого режима. Им дали 40 лет на двоих: одним проведет 19 лет, второй - 21 год за решеткой. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в СУ СК по Астраханской области.

Как установили следователи, в тот день - 8 октября - мужчины крепко выпили. В ходе пьянки один рассказал другому, что якобы у глухонемой пары пенсионеров, живущих на противоположном берегу реки, хранится в доме крупная сумма денег. Тогда то и созрел план убийства. Они ворвались к старикам в дом зарезали, нанеся множественные ножевые ранения, а потом принялись искать деньги. Но ничего не нашли. Тогда забрали старую вафельницу и скрылись.

Правоохранители нашли их довольно быстро. Теперь они за все ответят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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