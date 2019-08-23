2019-08-23T16:58:17+03:00
Общество

В Волгограде Виктор Зубков оценил новую набережную и посмотрел, как растут помидоры

Председатель Совета директоров ОАО «Газпром» приехал в Волгоградскую область с рабочим визитом
Екатерина СИМОХИНА
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Казалось бы, при чем здесь помидоры? Комплекс теплиц питается от газогенерации. Фото администрации Волгоградской области.Казалось бы, при чем здесь помидоры? Комплекс теплиц питается от газогенерации. Фото администрации Волгоградской области.
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Несмотря на то, что Виктор Зубков – почетный гражданин Волгограда, у нас в городе он не было давно. И, прилетев сюда в пятницу, 23 августа, очень удивился, как преобразился город. Губернатор Андрей Бочаров провез председателя Совета директоров ОАО «Газпром» по многим объектам, которые построили и благоустроили у нас в последние годы. Посмотрели парк у «Волгоград Арены» и новую набережную у стадиона, а также прогулялись по обновленной верхней террасе. «Красивый и современный город», - сказал о Волгограде в этот раз московский гость и даже нашел монетку, чтобы бросить ее в Волгу.

Виктор Зубков и монеточка.

Волгоградские власти рассказали Виктору Зубкову о проекте создания единой рекреационной зоны вдоль Волги, о том, как планируют продолжить берегоукрепление и благоустройство набережной. А после поехали на другой берег – в город Волжский. Там находится агрохолдинг, в создании которого Зубков принимал большое участие.

Не только потому, что комплекс питается от газогенерации. Это он когда-то настоял, чтобы объект построили в Волгоградской области, а не в Краснодарском крае, как планировали изначально федеральные власти. И сегодня, посетив «Агрохолдинг Волжский», признался, что не разочаровался в том своем выборе. Сейчас здесь реализуется импортозамещающий инвестпроект по созданию теплиц пятого поколения. Огурцы и помидоры здесь выращивают круглый год. И как раз сегодня здесь высадили новый высокоурожайный сорт томата «Мерлис». Предприятие уже производит 9 тысяч тонн овощей в год, и при этом продолжается строительство новой производственной площадки.

Сегодня же Виктор Зубков провел совещание о продолжении программы газификации муниципальных образований Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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