В Волгограде Виктор Зубков оценил новую набережную и посмотрел, как растут помидоры

СЕГОДНЯ 16:35 2019-08-23T16:58:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Несмотря на то, что Виктор Зубков – почетный гражданин Волгограда, у нас в городе он не было давно. И, прилетев сюда в пятницу, 23 августа, очень удивился, как преобразился город. Губернатор Андрей Бочаров провез председателя Совета директоров ОАО «Газпром» по многим объектам, которые построили и благоустроили у нас в последние годы. Посмотрели парк у «Волгоград Арены» и новую набережную у стадиона, а также прогулялись по обновленной верхней террасе. «Красивый и современный город», - сказал о Волгограде в этот раз московский гость и даже нашел монетку, чтобы бросить ее в Волгу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/727721" frameborder="0"></iframe> Виктор Зубков и монеточка.

Волгоградские власти рассказали Виктору Зубкову о проекте создания единой рекреационной зоны вдоль Волги, о том, как планируют продолжить берегоукрепление и благоустройство набережной. А после поехали на другой берег – в город Волжский. Там находится агрохолдинг, в создании которого Зубков принимал большое участие.

Не только потому, что комплекс питается от газогенерации. Это он когда-то настоял, чтобы объект построили в Волгоградской области, а не в Краснодарском крае, как планировали изначально федеральные власти. И сегодня, посетив «Агрохолдинг Волжский», признался, что не разочаровался в том своем выборе. Сейчас здесь реализуется импортозамещающий инвестпроект по созданию теплиц пятого поколения. Огурцы и помидоры здесь выращивают круглый год. И как раз сегодня здесь высадили новый высокоурожайный сорт томата «Мерлис». Предприятие уже производит 9 тысяч тонн овощей в год, и при этом продолжается строительство новой производственной площадки.

Сегодня же Виктор Зубков провел совещание о продолжении программы газификации муниципальных образований Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU