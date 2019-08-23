В Волгограде перезахоронили останки тысячи солдат, погибших в Сталинградской битве

СЕГОДНЯ 16:34 2019-08-23T16:34:36+03:00

Теперь они будут покоиться на военно-мемориальном кладбище у села Россошки

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Сегодня, 23 августа, скорбная для Волгограда и не только дата - в этот день началась Сталинградская битва. И именно сегодня были перезахоронены останки более тысячи красноармейцев, погибших на сталинградской земле. Всех их нашли члены поисковых отрядов в ходе проведения Вахты Памяти. Теперь они захоронены на военно-мемориальном кладбище советских воинов у села Россошки Городищенского района Волгоградской области.

Более 30 имен погибших удалось установить с помощью медальонов, личных вещей и архивных данных. Среди них красноармейцы Капитон Новиков, Михаил Бочаров и Степан Сколов, родственники которых приехали из Тульской, Нижегородской областей и Республики Саха (Якутия). Бойцов предали земле с оказанием воинских и гражданских почестей, соблюдением религиозных обрядов.

Церемония прощания собрала более 500 человек — ветеранов, родственников поднятых бойцов, представителей молодежных патриотических объединений и поисковых отрядов из Волгограда, Казани, Астрахани, Екатеринбурга, Красноярска, Оренбурга, Калуги, Санкт-Петербурга, Рязани, Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU