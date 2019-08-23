2019-08-23T16:34:36+03:00
Общество

В Волгограде перезахоронили останки тысячи солдат, погибших в Сталинградской битве

Теперь они будут покоиться на военно-мемориальном кладбище у села Россошки
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото РВИО.Фото РВИО.
Изменить размер текста:

Сегодня, 23 августа, скорбная для Волгограда и не только дата - в этот день началась Сталинградская битва. И именно сегодня были перезахоронены останки более тысячи красноармейцев, погибших на сталинградской земле. Всех их нашли члены поисковых отрядов в ходе проведения Вахты Памяти. Теперь они захоронены на военно-мемориальном кладбище советских воинов у села Россошки Городищенского района Волгоградской области.

Более 30 имен погибших удалось установить с помощью медальонов, личных вещей и архивных данных. Среди них красноармейцы Капитон Новиков, Михаил Бочаров и Степан Сколов, родственники которых приехали из Тульской, Нижегородской областей и Республики Саха (Якутия). Бойцов предали земле с оказанием воинских и гражданских почестей, соблюдением религиозных обрядов.

Церемония прощания собрала более 500 человек — ветеранов, родственников поднятых бойцов, представителей молодежных патриотических объединений и поисковых отрядов из Волгограда, Казани, Астрахани, Екатеринбурга, Красноярска, Оренбурга, Калуги, Санкт-Петербурга, Рязани, Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«В моей квартире живет ненужный хлам»: Елена Исинбаева раздает устаревшие наряды
Волжского бизнесмена, скрывшего 100 миллионов рублей налогов, отправили в колонию
В Астрахани убийцам глухонемых пенсионеров дали 40 лет колонии на двоих
В Волгограде Виктор Зубков оценил новую набережную и посмотрел, как растут помидоры
В Волгограде к отопительному сезону уже готовы 78 процентов домов
Волгоград попал в ТОП аэропортов, где были случаи столкновения самолетов с птицами
В Волгограде тридцать яхт выйдут на парусную регату
СКР требует арестовать волгоградского экс-депутата Госдумы Олега Михеева
Больше всего новостроек появилось в центре Волгограда
В Волгограде приведут в порядок и озеленят вторую часть парка героев-летчиков
На трассе в Калмыкии сгорел автобус из Астрахани
Под Волгоградом в 27 домах завершают капремонт
Почти половина волгоградских супермаркетов неправильно выставляет "молочку"
Под Волгоградом 35-летний мотоциклист врезался в фургон и погиб
Астраханка впала в кому, а ее девятимесячный сын умер один в спальне
В сгоревшей постройке на севере Волгограда погиб неизвестный мужчина
Волгоградцы чаще идут работать на заводы, в школы и магазины
В волгоградский клуб «Юный ястреб» закупили новые парашюты
Прораба, по чьей вине с крыши упал рабочий, наказали штрафом
Оборвался провод: в центре Волгограда остановилось движение трамваев
На арбузный фестиваль в Камышин гостей отвезут дополнительные электрички
В Волгоградской области на время жары создали мобильную группу пожаротушения
В Палласовке поймали водителя, сбившего насмерть женщину и сбежавшего с места ДТП