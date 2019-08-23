В Волгограде к отопительному сезону уже готовы 78 процентов домов

СЕГОДНЯ 15:29 2019-08-23T15:29:22+03:00

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Лето еще в разгаре, но волгоградские коммунальщики вовсю готовятся к холодам. На данный момент уже 4 тысячи домов готовы к приему теплоносителя: инженерные сети прошли промывку и опрессовку. Это 78% от общего числа многоэтажек, которые получают тепло централизованно. Готовы к осенне-зимнему периоду и 170 социально-значимых учреждений: 91 образовательное учреждение и 79 медицинских организаций. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в ООО «Концессии теплоснабжения».

Отвечают за подготовку многоэтажек к отопительному сезону управляющие организации. Они обязаны проверить запорную арматуру, откорректировать дроссельные устройства, подготовить индивидуальные тепловые пункты, восстановить изоляцию на трубах в подвалах и чердаках МКД, провести промывку и опрессовку внутридомовых сетей. Кроме того, они обязаны проверить общедомовые приборы учета (ОДПУ) тепловой энергии. На сегодняшний день, как уточняют в концессии, в поверке нуждаются 819 таких счетчиков.

- Те приборы, которые не успеют поверить их до отопительного сезона, будут считаться недействительными, - напоминают в Концессии теплоснабжения. - Это значит, что жильцам в течение трех месяцев придется платить за отопление по среднемесячному объему потребления тепловой энергии, а затем – по нормативу.

ИСТОЧНИК KP.RU