2019-08-23T15:59:58+03:00
Общество

Волгоград попал в ТОП аэропортов, где были случаи столкновения самолетов с птицами

А воздушная гавань Астрахани оказалась на шестом месте этого рейтинга
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Волгоград в рейтинге занял 10-е место среди опасных в этом плане аэропортов.Волгоград в рейтинге занял 10-е место среди опасных в этом плане аэропортов.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Изменить размер текста:

После аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний» у Жуковского Росавиация подготовила новые рекомендации для аэропортов по снижению риска попадания птиц в самолеты, и направила их всем авиаперевозчикам. Специалисты ведомства говорят о том, что ситуация с птицами складывается во многих воздушных гаванях не лучшим образом. И на основании зарегистрированных подобных инцидентов за 2016-2018 годы в Росавиации составили даже рейтинг аэропортов, имеющих орнитологическую проблему. В «десятку» самых опасных попал и аэропорт Волгограда.

Рейтинг с сайта Росавиации.

Рейтинг с сайта Росавиации.

Согласно данным филиала «Центр Аэронавигационной Информации», в Волгограде орнитологическая обстановка обусловлена сезонной и суточной миграцией птиц. Начинаются перелеты в середине марта и заканчиваются во второй половине апреля, а осенью - в сентябре и октябре. Массовые перелеты в основном происходят ночью и в сумерках. Исключения составляют грачи и скворцы, которые летают у аэропорта как днем, так и ночью.

По данным Росавиации только в 2017-м году в России было зафиксировано 110 инцидентов попадания птиц в самолеты. И за последние десять лет число таких ЧП выросло более, чем в два раза. Поэтому в ведомстве потребовали от всех аэропортов доложить о мерах по орнитологическому обеспечению безопасности полетов.

Кстати, самым опасным в этом плане аэропортом в России оказалась гавань Владикавказа (Беслан). Также в число «лидеров» рейтинга попали аэропорты Абакана, Калининграда, Минеральных Вод, Махачкалы и Астрахани. Самыми безопасными оказались аэропорты Перми, Екатеринбурга и Якутска.

Кстати, в астраханской гавани только в 2017 году было зафиксировано девять случаев столкновения птиц с самолётами. В транспортной прокуратуре говорят, что все из-за отсутствия на аэродроме радиолокационных систем наблюдений за состоянием орнитологической обстановки. И уже обязали аэропорт в срочном порядке устранить это нарушение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«В моей квартире живет ненужный хлам»: Елена Исинбаева раздает устаревшие наряды
Волжского бизнесмена, скрывшего 100 миллионов рублей налогов, отправили в колонию
В Астрахани убийцам глухонемых пенсионеров дали 40 лет колонии на двоих
В Волгограде Виктор Зубков оценил новую набережную и посмотрел, как растут помидоры
В Волгограде перезахоронили останки тысячи солдат, погибших в Сталинградской битве
В Волгограде к отопительному сезону уже готовы 78 процентов домов
В Волгограде тридцать яхт выйдут на парусную регату
СКР требует арестовать волгоградского экс-депутата Госдумы Олега Михеева
Больше всего новостроек появилось в центре Волгограда
В Волгограде приведут в порядок и озеленят вторую часть парка героев-летчиков
На трассе в Калмыкии сгорел автобус из Астрахани
Под Волгоградом в 27 домах завершают капремонт
Почти половина волгоградских супермаркетов неправильно выставляет "молочку"
Под Волгоградом 35-летний мотоциклист врезался в фургон и погиб
Астраханка впала в кому, а ее девятимесячный сын умер один в спальне
В сгоревшей постройке на севере Волгограда погиб неизвестный мужчина
Волгоградцы чаще идут работать на заводы, в школы и магазины
В волгоградский клуб «Юный ястреб» закупили новые парашюты
Прораба, по чьей вине с крыши упал рабочий, наказали штрафом
Оборвался провод: в центре Волгограда остановилось движение трамваев
На арбузный фестиваль в Камышин гостей отвезут дополнительные электрички
В Волгоградской области на время жары создали мобильную группу пожаротушения
В Палласовке поймали водителя, сбившего насмерть женщину и сбежавшего с места ДТП