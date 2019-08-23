Волгоград попал в ТОП аэропортов, где были случаи столкновения самолетов с птицами

СЕГОДНЯ 15:24 2019-08-23T15:59:58+03:00

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После аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний» у Жуковского Росавиация подготовила новые рекомендации для аэропортов по снижению риска попадания птиц в самолеты, и направила их всем авиаперевозчикам. Специалисты ведомства говорят о том, что ситуация с птицами складывается во многих воздушных гаванях не лучшим образом. И на основании зарегистрированных подобных инцидентов за 2016-2018 годы в Росавиации составили даже рейтинг аэропортов, имеющих орнитологическую проблему. В «десятку» самых опасных попал и аэропорт Волгограда.

Рейтинг с сайта Росавиации.

Согласно данным филиала «Центр Аэронавигационной Информации», в Волгограде орнитологическая обстановка обусловлена сезонной и суточной миграцией птиц. Начинаются перелеты в середине марта и заканчиваются во второй половине апреля, а осенью - в сентябре и октябре. Массовые перелеты в основном происходят ночью и в сумерках. Исключения составляют грачи и скворцы, которые летают у аэропорта как днем, так и ночью.

По данным Росавиации только в 2017-м году в России было зафиксировано 110 инцидентов попадания птиц в самолеты. И за последние десять лет число таких ЧП выросло более, чем в два раза. Поэтому в ведомстве потребовали от всех аэропортов доложить о мерах по орнитологическому обеспечению безопасности полетов.

Кстати, самым опасным в этом плане аэропортом в России оказалась гавань Владикавказа (Беслан). Также в число «лидеров» рейтинга попали аэропорты Абакана, Калининграда, Минеральных Вод, Махачкалы и Астрахани. Самыми безопасными оказались аэропорты Перми, Екатеринбурга и Якутска.

Кстати, в астраханской гавани только в 2017 году было зафиксировано девять случаев столкновения птиц с самолётами. В транспортной прокуратуре говорят, что все из-за отсутствия на аэродроме радиолокационных систем наблюдений за состоянием орнитологической обстановки. И уже обязали аэропорт в срочном порядке устранить это нарушение.

ИСТОЧНИК KP.RU