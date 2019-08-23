2019-08-23T13:42:12+03:00
Происшествия

СКР требует арестовать волгоградского экс-депутата Госдумы Олега Михеева

Бывшего народного избранника обвинили в мошенничестве и объявили в розыск
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Бизнесмена и законотворца обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере.Бизнесмена и законотворца обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Дело экс-депутата Госдумы от Волгоградской области Олега Михеева живет. Уголовное дело. Сегодня, 23 августа, Следственный комитет РФ потребовал заочно арестовать бывшего народного избранника. Олега Михеева объявили в розыск.

- Материалы дела об избрании меры пресечения в виде заочного ареста Олега Михеева поступили в Басманный районный суд Москвы. Судебное заседание начнется, когда явятся все стороны процесса, - цитирует ТАСС пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

Олега Михеева обвиняют в мошенничестве. Ему уже предъявлено обвинение по статье «мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». Речь идет о хищении более двух миллиардов рублей. В 2011 году, по версии следствия, Михеев безуспешно попытался взыскать с помощью фальшивых документов более двух миллиардов рублей с "Промсвязьбанка" (который купил Волгопромбанк, принадлежащий волгоградскому экс-депутату).

Ему грозит по вышеуказанной статье до 10 лет лишения свободы. Дело тянется уже пять лет, но в 2017-м Михеев пропал и его объявили в международный розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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