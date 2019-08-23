2019-08-23T13:24:55+03:00
Общество

Больше всего новостроек появилось в центре Волгограда

В городе-герое растет количество жилья - многоэтажек и коттеджей
Юлия Данильченко
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Перебраться ближе к сердцу Волгограда стало куда реальнее, ведь именно в Центральном районе за последние полгода 2019-го построили больше всего новеньких домов – 26%. Не менее популярные места для застройки в Советском – тут от обей площади воздвигли 20%. Остальные районы города-героя делят между собой 54%.

Как посчитали специалисты Волгоградстата, в этом году всего 181,7 тысяч квадратных метров стали доступны для горожан. Число жилплощади по сравнению с аналогичным периодом 2018-го выросло почти на 8%.

- В секторе многоквартирного домостроения продолжает наблюдаться тенденция увеличения объемов введенного в городе жилья. Так, застройщиками - юридическими лицами в январе-июле 2019 года построено 133,4 тысячи квадратных метров жилья, что на 22,7% больше, чем в январе-июле 2018 года, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе статистического ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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