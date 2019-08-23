На трассе в Калмыкии сгорел автобус из Астрахани

СЕГОДНЯ 11:07 2019-08-23T11:09:41+03:00

К счастью, никто из пассажиров не пострадал [фото, видео]

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На трассе ФАД Р-216 в Калмыкии сгорел пассажирский автобус, который следовал по маршруту Астрахань - Пятигорск. Сгорел дотла. И лишь по счастливой случайности обошллось без жертв и пострадавших.

Тревожное сообщение в МЧС Калмыкии поступило 22 августа примерно в четыре часа дня. Очевидцы рассказали, что на территории Яшкульского района неподалеку от поселка Эрмели полыхает автобус «Сетра». Причем автобус рейсовый и в момент ЧП в нем были пассажиры.

На трассе горел автобус "Астрахань - Пятигорск".Видео: соцсети

Как выяснилось позже, в автобусе находились 24 человека (22 пассажира и 2 водителя), в том числе и один ребенок.

- Все пассажиры и водители успели вовремя эвакуироваться, никто в огне не пострадал. К тушению пожара привлекалась оперативная группа Яшкульского пожарно-спасательного гарнизона и 1 отделение ПСЧ-8, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по Республике Калмыкия.

Фото ГУ МЧС по Республике Калмыкия.

ИСТОЧНИК KP.RU