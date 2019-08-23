2019-08-23T10:19:36+03:00
Общество

Под Волгоградом в 27 домах завершают капремонт

В Михайловке в долгосрочную программу входят 353 многоэтажки
Юлия Данильченко
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Жильцы вместе с членами комиссии оценят качество работ.Жильцы вместе с членами комиссии оценят качество работ.
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Жители 27 многоэтажных домов в Михайловке, наконец, дождались завершения капремонта. Речь идет о МКД по улицам Энгельса и Коммуны. Здесь ремонтные работы на финальном этапе. Остальные объекты тоже на подходе: 90% от запланированного сделано. Приемочные комиссии вынесли положительный вердикт, в ближайшее время сами жильцы оценят обновленные жилища.

Согласно краткосрочному плану, в домах отремонтировали фасады, в двух из них сделали утепление. Рабочие привели в порядок подвальные помещения, полностью заменили инженерные сети, а также усилили фундамент.

- В долгосрочную программу капитального ремонта многоквартирных домов Волгоградской области входят 353 дома, расположенных в городском округе – городе Михайловка. Здесь уже привели в порядок 49 МКД, заменили аварийный подъемник. Напомним, качественное обновление жилого фонда — основа для наведения порядка в ЖКХ и комплексного развития территорий, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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