Почти половина волгоградских супермаркетов неправильно выставляет "молочку"
Россияне за два месяца привыкли к ценникам с буквами «БЗМЖ» и «СЗМЖ» на витринах магазина. Правила размещения молочной продукции ввели еще 1 июля, и это упростило жизнь покупателям: теперь легче сориентироваться, где качественная продукция, а где вам предлагают творог и мороженое с пальмовыми маслами. Все ли волгоградские торговые сети научились выставлять на полки продукцию по правилам, проверили сотрудники управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.
Как оказалось, нарушения есть более чем в 40% объектов, в которые наведались проверяющие. Где-то вся продукция стоит на одной полке, где-то и по ценнику не поймешь, что в составе продукта. Эти печальные результаты побудили Роспотребнадзор собрать предпринимателей, чиновников, отвечающих за сектор промышленности и торговли на совещание. С представителями торговых сетей еще раз обсудили размещения молочных и молокосодержащих продуктов в залах торговых объектов. И еще раз рассказали и показали примеры, как надо отделять натуральную молочную продукцию от той, что содержит растительные жиры.
Напомним, чтобы на молочным рынке не возник бардак, правительство решило дать магазинам время на раскачку — целых пять месяцев.
В России изменились правила продажи молочных продуктов.
ИСТОЧНИК KP.RU