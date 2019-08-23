Почти половина волгоградских супермаркетов неправильно выставляет "молочку"

СЕГОДНЯ 10:04 2019-08-23T10:49:53+03:00

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Россияне за два месяца привыкли к ценникам с буквами «БЗМЖ» и «СЗМЖ» на витринах магазина. Правила размещения молочной продукции ввели еще 1 июля, и это упростило жизнь покупателям: теперь легче сориентироваться, где качественная продукция, а где вам предлагают творог и мороженое с пальмовыми маслами. Все ли волгоградские торговые сети научились выставлять на полки продукцию по правилам, проверили сотрудники управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Как оказалось, нарушения есть более чем в 40% объектов, в которые наведались проверяющие. Где-то вся продукция стоит на одной полке, где-то и по ценнику не поймешь, что в составе продукта. Эти печальные результаты побудили Роспотребнадзор собрать предпринимателей, чиновников, отвечающих за сектор промышленности и торговли на совещание. С представителями торговых сетей еще раз обсудили размещения молочных и молокосодержащих продуктов в залах торговых объектов. И еще раз рассказали и показали примеры, как надо отделять натуральную молочную продукцию от той, что содержит растительные жиры.

Напомним, чтобы на молочным рынке не возник бардак, правительство решило дать магазинам время на раскачку — целых пять месяцев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/717724" frameborder="0"></iframe> В России изменились правила продажи молочных продуктов.

ИСТОЧНИК KP.RU