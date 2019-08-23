2019-08-23T10:49:53+03:00
Общество

Почти половина волгоградских супермаркетов неправильно выставляет "молочку"

Роспотребнадзор нашел нарушения размещения молочных и молокосодержащих продуктов на 40% проверенных объектов
Екатерина СИМОХИНА
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С 1 июля магазины обязаны отделять натуральную "молочку" от продуктов с заменителями.С 1 июля магазины обязаны отделять натуральную "молочку" от продуктов с заменителями.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Россияне за два месяца привыкли к ценникам с буквами «БЗМЖ» и «СЗМЖ» на витринах магазина. Правила размещения молочной продукции ввели еще 1 июля, и это упростило жизнь покупателям: теперь легче сориентироваться, где качественная продукция, а где вам предлагают творог и мороженое с пальмовыми маслами. Все ли волгоградские торговые сети научились выставлять на полки продукцию по правилам, проверили сотрудники управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Как оказалось, нарушения есть более чем в 40% объектов, в которые наведались проверяющие. Где-то вся продукция стоит на одной полке, где-то и по ценнику не поймешь, что в составе продукта. Эти печальные результаты побудили Роспотребнадзор собрать предпринимателей, чиновников, отвечающих за сектор промышленности и торговли на совещание. С представителями торговых сетей еще раз обсудили размещения молочных и молокосодержащих продуктов в залах торговых объектов. И еще раз рассказали и показали примеры, как надо отделять натуральную молочную продукцию от той, что содержит растительные жиры.

Напомним, чтобы на молочным рынке не возник бардак, правительство решило дать магазинам время на раскачку — целых пять месяцев.

В России изменились правила продажи молочных продуктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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