2019-08-23T09:44:17+03:00
Происшествия

Под Волгоградом 35-летний мотоциклист врезался в фургон и погиб

Еще один водитель скончался в опрокинувшейся иномарке
Юлия Данильченко
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Иномарка перевернулась, водитель погиб на месте.Иномарка перевернулась, водитель погиб на месте.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Двое мужчин погибли на трассах Волгоградской области 22 августа. В Новоаннинске 35-летний мотоциклист на «Ямахе» по собственной невнимательности врезался в «Газель» и получил травмы, несовместимые с жизнью. Случилось это около семи часов вечера на улице Заречной. Известно, что мужчина двигался в сторону переулка Володарского и протаранил фургон, который ехал в попутном направлении. Подоспевшие на место врачи «скорой помощи» констатировали смерть мотоциклиста.

Еще один водитель погиб в Светлоярском районе.

- По предварительной информации, в 23-40 часов 50-летний житель Саратовской области, управляя автомашиной «Тойота Ленд Крузер», двигаясь по улице Центральной в сторону Солянка, не справился с управлением и совершил опрокидывание, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Мужчину не успели спасти, он умер на месте происшествия. Его 20-летняя пассажирка практически не пострадала, она отказалась от госпитализации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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