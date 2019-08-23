2019-08-23T09:17:15+03:00
Происшествия

Астраханка впала в кому, а ее девятимесячный сын умер один в спальне

Глава семейства в это время был на рыбалке
Юлия Данильченко
Поделиться:
Пока лишь ясно, что признаков насильственной смерти нет.Пока лишь ясно, что признаков насильственной смерти нет.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:

Трагедия случилась в астраханской семье в ночь на 22 августа 2019 года. Житель Камызякского района вернулся домой и обнаружил ужасную картину: его молодая жена и 9-месячный сын не подавали признаков жизни. Мужчина вызвал «скорую», а в это время сам пытался оказать помощь близким.

К сожалению, малыш оказался мертв, а жена впала в кому. Странно, что мама и ребенок находились в разных комнатах: она на кухне, а младенец в спальне. Причины гибели несовершеннолетнего сейчас выясняют судмедэксперты. Пока лишь ясно, что признаков насильственной смерти на теле грудничка не обнаружено.

- На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе сотрудников следственного управления СКР и полиции. Назначен ряд экспертных исследований, опрошены родственники и соседи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе СУСКР по Астраханской области.

Женщина сейчас находится в больнице под наблюдением врачей. Пока она не пришла в себя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде приведут в порядок и озеленят вторую часть парка героев-летчиков
На трассе в Калмыкии сгорел автобус из Астрахани
Под Волгоградом в 27 домах завершают капремонт
Почти половина волгоградских супермаркетов неправильно выставляет "молочку"
Под Волгоградом 35-летний мотоциклист врезался в фургон и погиб
В сгоревшей постройке на севере Волгограда погиб неизвестный мужчина
Волгоградцы чаще идут работать на заводы, в школы и магазины
В волгоградский клуб «Юный ястреб» закупили новые парашюты
Прораба, по чьей вине с крыши упал рабочий, наказали штрафом
Оборвался провод: в центре Волгограда остановилось движение трамваев
На арбузный фестиваль в Камышин гостей отвезут дополнительные электрички
В Волгоградской области на время жары создали мобильную группу пожаротушения
В Палласовке поймали водителя, сбившего насмерть женщину и сбежавшего с места ДТП