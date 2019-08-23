Астраханка впала в кому, а ее девятимесячный сын умер один в спальне

СЕГОДНЯ 09:15 2019-08-23T09:17:15+03:00

Пока лишь ясно, что признаков насильственной смерти нет. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Глава семейства в это время был на рыбалке

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Трагедия случилась в астраханской семье в ночь на 22 августа 2019 года. Житель Камызякского района вернулся домой и обнаружил ужасную картину: его молодая жена и 9-месячный сын не подавали признаков жизни. Мужчина вызвал «скорую», а в это время сам пытался оказать помощь близким.

К сожалению, малыш оказался мертв, а жена впала в кому. Странно, что мама и ребенок находились в разных комнатах: она на кухне, а младенец в спальне. Причины гибели несовершеннолетнего сейчас выясняют судмедэксперты. Пока лишь ясно, что признаков насильственной смерти на теле грудничка не обнаружено.

- На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе сотрудников следственного управления СКР и полиции. Назначен ряд экспертных исследований, опрошены родственники и соседи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе СУСКР по Астраханской области.

Женщина сейчас находится в больнице под наблюдением врачей. Пока она не пришла в себя.

ИСТОЧНИК KP.RU