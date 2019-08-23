В сгоревшей постройке на севере Волгограда погиб неизвестный мужчина

СЕГОДНЯ 08:33 2019-08-23T08:37:59+03:00

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За сутки в Волгоградской области произошло полсотни пожаров. Более тридцати раз сотрудникам МЧС пришлось тушить траву и мусор, также ГУ МЧС выезжали в жилые дома, спасая людей из огня. Но все жесть есть жертвы.

С ожогами в одну из больниц Нехаевского района госпитализировали 84-летнего пенсионера. Его летняя кухня в станице Тишанская по улице Красноармейской вспыхнула около девяти утра 22 августа. В момент ЧП пожилой мужчина находился внутри и не смог вовремя выбраться. Помогли ему спасатели. Как оказалось, в постройке замкнуло проводку.

Еще один пожар, в котором погиб мужчина, произошел около восьми вечера в Краснооктябрьском районе города Волгограда на улице Северный Городок. Тут из-за неосторожного обращения с огнем пламя охватило двухэтажную не эксплуатируемую постройку. К сожалению, волгоградец скончался. Его личность устанавливается.

ГУ МЧС по Волгоградской области напоминает:

- Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит Ваша жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность имущества. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «101».

ИСТОЧНИК KP.RU