2019-08-23T08:01:54+03:00
Общество

Волгоградцы чаще идут работать на заводы, в школы и магазины

Волгоградстат составил топ профессий, которые выбирают жители области
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

Аналитики Волгоградстата опубликовали исследование, в результате которого выяснили, какие же профессии чаще всего выбирают жители Волгоградской области. Итоги за первые шесть месяцев 2019 года довольно любопытные: все больше людей предпочитают зарабатывать на обрабатывающих предприятиях. Число рабочих в регионе достигло 16,4%. На втором месте – сфера образования. Доля учителей, воспитателей и преподавателей составила 11,4%. Продавцов и сотрудников автосервисов оказалось ненамного меньше. Работать в магазины и ремонтные организации идут 11,3%. Замыкают топ популярных профессий врачи и соцработники. В области здравоохранения и социальных услуг трудятся 11,1%.

В своем исследовании эксперты статистического ведомства также посчитали, где за последние полгода наблюдается прирост.

- Наибольший прирост среднесписочной численности работников предприятий по отношению к январю-июню 2018-го отмечен в организациях, осуществляющих деятельность в области информации и связи (на 13,2%) и деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (на 6,1%), - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Волгоградстата.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде приведут в порядок и озеленят вторую часть парка героев-летчиков
На трассе в Калмыкии сгорел автобус из Астрахани
Под Волгоградом в 27 домах завершают капремонт
Почти половина волгоградских супермаркетов неправильно выставляет "молочку"
Под Волгоградом 35-летний мотоциклист врезался в фургон и погиб
Астраханка впала в кому, а ее девятимесячный сын умер один в спальне
В сгоревшей постройке на севере Волгограда погиб неизвестный мужчина
В волгоградский клуб «Юный ястреб» закупили новые парашюты
Прораба, по чьей вине с крыши упал рабочий, наказали штрафом
Оборвался провод: в центре Волгограда остановилось движение трамваев
На арбузный фестиваль в Камышин гостей отвезут дополнительные электрички
В Волгоградской области на время жары создали мобильную группу пожаротушения
В Палласовке поймали водителя, сбившего насмерть женщину и сбежавшего с места ДТП