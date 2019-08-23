Волгоградцы чаще идут работать на заводы, в школы и магазины

СЕГОДНЯ 08:00 2019-08-23T08:01:54+03:00

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Аналитики Волгоградстата опубликовали исследование, в результате которого выяснили, какие же профессии чаще всего выбирают жители Волгоградской области. Итоги за первые шесть месяцев 2019 года довольно любопытные: все больше людей предпочитают зарабатывать на обрабатывающих предприятиях. Число рабочих в регионе достигло 16,4%. На втором месте – сфера образования. Доля учителей, воспитателей и преподавателей составила 11,4%. Продавцов и сотрудников автосервисов оказалось ненамного меньше. Работать в магазины и ремонтные организации идут 11,3%. Замыкают топ популярных профессий врачи и соцработники. В области здравоохранения и социальных услуг трудятся 11,1%.

В своем исследовании эксперты статистического ведомства также посчитали, где за последние полгода наблюдается прирост.

- Наибольший прирост среднесписочной численности работников предприятий по отношению к январю-июню 2018-го отмечен в организациях, осуществляющих деятельность в области информации и связи (на 13,2%) и деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (на 6,1%), - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Волгоградстата.

ИСТОЧНИК KP.RU