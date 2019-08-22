2019-08-22T19:14:05+03:00
Общество

В волгоградский клуб «Юный ястреб» закупили новые парашюты

И уже идет набор кадетов
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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Клуб «Юный ястреб», расположенный в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, переживает второе рождение. Здесь не просто восстанавливают былые традиции, но и полностью обновляют парашютно-тренировочный городок. Вот сегодня в клуб поступили новые парашютные и страхующие системы. Их помогло купить предприятие «Каустик».

В городке уже появилось здание, где разместится класс по парашютной подготовке. Сейчас в нем идут отделочные работы.

А рядом строятся спальные корпуса и площадки для летного состава. В итоге здесь можно будет проводить пятидневные сборы для юных спортсменов. Они будут проходить здесь и теоретические, и практические занятия.

- В 2020 году в городке планируют построить командно-диспетчерский пункт, учебный корпус летной подготовки, отремонтировать ангар и склады, смонтировать все сети и коммуникации. Впервые сделать на территори наружное освещение. А в 2021 году построить еще «огневой» и спортивный городки, а также полосы препятствий «Юниор» и скалодром, - делятся планами на будущее в администрации региона.

Тренироваться в клубе смогут начинающие и профессиональные парашютисты со всей области. Сейчас здесь занимается 60 человек, и уже идет набор кадетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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