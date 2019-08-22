2019-08-22T18:38:15+03:00
Происшествия

Прораба, по чьей вине с крыши упал рабочий, наказали штрафом

ЧП произошло в Николаевском районе Волгоградской области
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Суд огласил приговор прорабу ЗАО «Агрофирма «Восток»: его признали виновным в том, что по его халатности рабочий остался инвалидом. Это он, как отвечающий за технику безопасности на предприятии, должен был обеспечить молодого человека страховочными тросами, но не во время проведения работ на крыше зернохранилища, из-за чего рабочий рухнул вниз.

Случилось это ЧП в апреле 2019-го в Николаевском районе Волгоградской области. Рабочего отправили демонтировать крышу склада. Но во время работы шифер не выдержал веса мужчины и треснул под его ногами. Молодой человек упал на землю с высоты около семи метров. Он остался жив, но получил тяжелый вред здоровью.

- Приговором мирового судьи подсудимый признан виновным в инкриминируемом деянии, ему назначено наказание в виде штрафа, - уточняют "КП-Волгоград" в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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