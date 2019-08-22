Оборвался провод: в центре Волгограда остановилось движение трамваев

СЕГОДНЯ 18:19 2019-08-22T18:19:00+03:00

Пока трамваи в подземку не спускаются, а разворачиваются у ТЦ "Европа Ситимолл". Фото: Андрей МИРЕЙКО

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В самый час пик в центре Волгограда остановилось движение трамваев по скоростной ветке. Как оказалось, все из-за ЧП, которое произошло на линии в районе площади Ленина: здесь оборвался провод.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, вечером 22 августа в начале седьмого в диспетчерскую предприятия поступил сигнал о том, что недалеко от станции «площадь Ленина» зафиксировано повреждение контактного провода. Движение трамваев тут же остановили, обесточив сеть.

- На место оперативно выехали восстановительные бригады. Обещают, что аварию устранят в кратчайшие сроки и движение трамваев скоро возобновят, - говорят в администрации Волгограда со ссылкой на МУП «Метроэлектротранс».

А пока идут ремонтные работы трамваи на скоростной ветке курсируют между станциями «ВГТЗ – ТЦ «Европа Ситимолл». Благо, что в 2018-м - к мундиалю - у торгового центра восстановили реверсивное движение трамваев, которое и спасает в таких экстренных ситуациях.

ИСТОЧНИК KP.RU