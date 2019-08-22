В Волгоградской области на время жары создали мобильную группу пожаротушения

СЕГОДНЯ 16:50 2019-08-22T16:50:10+03:00

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Жара в Волгоградской области сегодня стоит такая, что кажется, горит даже воздух. Волгоградцев спасает небольшой ветерок на улице, а вот для природных пожаров - это самая опасная погода. Одна искра способна перерасти в лавину огня. Чтобы оперативно реагировать на любые возгорания, в ГУ МЧС по Волгоградской области сформировали сводную мобильную группу пожаротушения.

- В состав этой мобильной группы входит 10 человек личного состава и 5 единиц техники. В основном это пожарные автомобили повышенной проходимости пожарно-спасательных подразделений 1-го отряда федеральной противопожарной службы. Спасатели несут посменное круглосуточное дежурство и готовы оперативно выехать в любую точку Волгограда и области для ликвидации природных пожаров, - уточняют в ГУ МЧС по региону.

Такие группы оперативного реагирования в ведомстве создают каждый раз, когда возникает угроза ландшафтных пожаров. В ближайшие несколько дней уровень пожароопасности будет зашкаливать: по прогнозам синоптиков местами столбик термометра в области будет подниматься до +40 градусов.

Волгоградцев просят отказаться от посещения лесов, и тем более не вздумайте там разводить костры и жарить шашлыки.

ИСТОЧНИК KP.RU