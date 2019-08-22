На юге Волгограда приведут в порядок сквер у танка Т-34

СЕГОДНЯ 15:59 2019-08-22T15:59:10+03:00

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На площади перед Волгоградским судостроительным заводом (в Красноармейском районе Волгограда) на постаменте стоит танк Т-34. Тот самый, легендарный, который принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. К праздникам его периодически подкрашивают, а вот территория вокруг него совсем удручающая. Но вскоре ее приведут в порядок. На эти цели выделили из бюджета целых 2 миллиона рублей.

На сайте Госзакупок уже появился соответствующий лот: ищут подрядчика, который возьмется на благоустройство этой территории. Согласно документации, представленной на этом сайте, компания, которая выиграет тендер, должна вырубить сухостой вокруг памятника, высадить новые деревья, заменить тротуарную плитку. А после этого подрядчик должен поставить вокруг металлическую оградку, лавочки, урны, и даже флагштоки. А, чтобы по вечерам здесь было не страшно, за эти деньги поставят еще и светильники, да не простые, а автономные фонари на солнечных батареях.

Закончить работы должны до декабря этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU