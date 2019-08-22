2019-08-22T15:14:46+03:00
Общество

В ЦПКиО Волгограда у колеса обозрения установят прожекторы

50 светильников будут освещать аллею и цветочные клумбы
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации Волгограда.Фото администрации Волгограда.
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Летними вечерами в Центральном парке культуры и отдыха всегда многолюдно: волгоградцы приходят сюда отдохнуть после работы и жаркого дня. Вот только освещения и лавочек здесь пока маловато. Но этот пробел уже устраняют. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, рабочие приступили к монтажу 50-ти светильников у колеса обозрения.

- В темное время суток они будут подсвечивать зеленую зону, где расцвели кусты английских роз, гортензия, вербена, а также лаванда, гвоздика и другие растения, - рассказывают в администрации Волгограда.

Добавят на аллее у аттракциона и лавочек для отдыхающих. Их уже почти установили.

Готовят к открытию в ЦПКиО и новые тематические площадки для отдыха. Одна из них - «зеленый бассейн», где все желающие смогут заниматься спортом на свежем воздухе. Сейчас там укладывают деревянные настилы. А рядом сделают тропу здоровья протяженностью около 100 метров из гальки, коры и песка.

В планах построить здесь еще теннисный корт, баскетбольную, футбольную и детскую площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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