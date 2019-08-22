В Волгограде работающие студенты тратят ползарплаты на аренду квартиры

СЕГОДНЯ 14:44 2019-08-22T14:44:33+03:00

При условии, что зарабатывают больше 20 тысяч в месяц

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Эксперты «Авито» провели исследование и выяснили, что волгоградские студенты отдают больше половины своей зарплаты на оплату однокомнатной съемной квартиры.

Самая дорогая недвижимость, конечно же, в столице: в среднем аренда однокомнатной квартиры обходится в 36. 000 рублей. Далее, Санкт-Петербург – 23.000 рублей, а на третьем Екатеринбург – 18.000 рублей. А в Волгограде средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 12.000 рублей.

По подсчетам авторов исследования, в среднем зарплата у волгоградского студента - 23.000 рублей. Правда, они не уточняют, где студентам платят такие деньги. Самая высокая зарплата, опять же, у московских студентов – они могут совмещать работу и учебу, зарабатывая при этом 45.000 рублей в месяц, что в полтора раза выше средней зарплаты по всей стране. А меньше всего зарабатывают студенты Владикавказа – 21.000 рублей.

Несмотря на высокий уровень доходов студентов в столице, на оплату «однушки» они тратят 78% процентов своей зарплаты. Самым доступным городом по оплате однокомнатной квартиры для работающих студентов оказался Владивосток – 13% от зарплаты студентов. А вот Волгоград в этом рейтинге находится на 17 месте. Для того, чтоб оплатить жилье, ребята отдают чуть больше половины своей зарплаты.

Также эксперты «Авито» посчитали, во сколько обойдется жилье за все время обучения (примерно 5 лет). Волгоград занял 18 место. За съемную квартиру за 5 лет они отдадут около 800.000 рублей. Снимать квартиру даже дороже, чем учиться. При этом самое дорогое образование в Волгограде стоит примерно 550.000 рублей. Выход - снимать квартиру вдвоем.

ИСТОЧНИК KP.RU