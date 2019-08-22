2019-08-22T14:21:18+03:00
Общество

В Астрахани летучая мышь пробралась в детский сад и устроила там переполох

Зверюшку вызволили спасатели
Екатерина МАЛИНИНА
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Летучую мышь отпустили на свободу.Летучую мышь отпустили на свободу.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА
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Спасателям во вторник 20 августа позвонила заведующая одного из детских садов Астрахани. Женщина пожаловалась, что в одной из групп со стороны вентиляции раздается жалобный писк. Кто там засел, женщина не знала. Сотрудники самостоятельно пытались решить проблему, но не справились, даже сторож не помог. Заведующая боялась, что животное может погибнуть, и запах распространится на помещения, где спят и обедают дошколята.

Спасатели с разрешения руководства детского сада вскрыли решетку воздуховода. Сначала решили, что никого нет и сотрудницы приняли завывание ветра за писк. Но затем увидели маленького мышонка, но не полевого, а очень даже летучего. В вентиляцию пробралась летучая мышь, но не смогла найти дорогу на свободу.

Летучая мышь в детском саду.

Ее осторожно достали из трубы. Пленница на всякий случай все время пыталась укусить своих спасителей. Но опасаться было нечего. Фото на память и ее отпустили в свободное воздухоплавание. Для живого уголка оставлять не стали, все-таки дикое животное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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