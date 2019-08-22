В Волгоградской области сезон охоты на пернатых начнется раньше обычного
В этом году осенний сезон охоты на пернатых в Волгоградской области начнется раньше, чем обычно: не с 28 сентября, а уже с 31 августа.
- Это связано с тем, что специалисты прогнозируют раннее начало пролета мигрирующих птиц. При этом дата окончания сезона охоты остается прежней: на водоплавающую, боровую, полевую и степную дичь (за исключением фазана) можно будет охотиться по первое декабря, на болотно-луговую дичь - по 15 ноября, - уточняют «КП-Волгоград» в облкомприроде.
Сотрудники регионального управления природных ресурсов уже начали выдавать разрешения на добычу птицы в общедоступных охотничьих угодьях региона.
- При этом охотникам надо помнить, что в связи с повышенной пожароопасностью на некоторых территориях Волгоградской области действует режим ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, - акцентируют внимание любителей охоты в облкомприроды.
ИСТОЧНИК KP.RU