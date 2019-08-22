В Волгоградской области сезон охоты на пернатых начнется раньше обычного

СЕГОДНЯ 13:57 2019-08-22T13:57:07+03:00

Изменение сроков охоты связано с ранней миграцией птиц в этом году. Фото облкомприроды.

Уже с 31 августа любители дичи могут отправляться за трофеем

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В этом году осенний сезон охоты на пернатых в Волгоградской области начнется раньше, чем обычно: не с 28 сентября, а уже с 31 августа.

- Это связано с тем, что специалисты прогнозируют раннее начало пролета мигрирующих птиц. При этом дата окончания сезона охоты остается прежней: на водоплавающую, боровую, полевую и степную дичь (за исключением фазана) можно будет охотиться по первое декабря, на болотно-луговую дичь - по 15 ноября, - уточняют «КП-Волгоград» в облкомприроде.

Сотрудники регионального управления природных ресурсов уже начали выдавать разрешения на добычу птицы в общедоступных охотничьих угодьях региона.

- При этом охотникам надо помнить, что в связи с повышенной пожароопасностью на некоторых территориях Волгоградской области действует режим ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, - акцентируют внимание любителей охоты в облкомприроды.

ИСТОЧНИК KP.RU