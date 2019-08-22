Было стыдно возвращаться: в Волгограде нашли жителя Орла, пропавшего четыре месяца назад

СЕГОДНЯ 12:51 2019-08-22T12:51:14+03:00

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Автобус Москва-Хасавьюрт на посту в Городищенском районе остановили для обычной проверки документов. Пассажиров попросили предъявить паспорта, и данные проверяли по полицейским базам данным. Один из пассажиров оказался в федеральном розыске. Но не за преступления, а потому что его вот уже четыре месяца ищут родственники.

Заявления написали в мае 2019 года. Дело в том, что мужчина уехал из родного Орла в Москву на заработке. Сначала звонил чуть ли не каждый день, а затем пропал: телефон оказался вне зоны доступа. Родня предполагала самое плохое: убили или держат в плену. Но все оказалось менее трагичным. Мужчину обокрали, он лишился все, что заработал в столице. Возвращаться с пустыми руками домой ему было очень стыдно. Ведь на него надеялись очень многие. Вместо того, чтобы вернуться в Орел и найти там работу, 38-летний мужчина стал скитаться по просторам родины. Работал в небольших городах, чтобы себя прокормить. А на автобус сел, чтобы добраться до нового места работы, где ему обещали хорошую зарплату.

Задерживать «потеряшку» не стали, а сообщили о его местонахождении родне. Возможно, близкие люди уговорят вернуться его в семью.

ИСТОЧНИК KP.RU