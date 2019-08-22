2019-08-22T12:51:14+03:00
Общество

Было стыдно возвращаться: в Волгограде нашли жителя Орла, пропавшего четыре месяца назад

Он ехал на заработки в Хасавьюрт
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
О том, что "потеряшка" жив-здоров, сообщили родне.О том, что "потеряшка" жив-здоров, сообщили родне.Фото: Андрей МИРЕЙКО
Изменить размер текста:

Автобус Москва-Хасавьюрт на посту в Городищенском районе остановили для обычной проверки документов. Пассажиров попросили предъявить паспорта, и данные проверяли по полицейским базам данным. Один из пассажиров оказался в федеральном розыске. Но не за преступления, а потому что его вот уже четыре месяца ищут родственники.

Заявления написали в мае 2019 года. Дело в том, что мужчина уехал из родного Орла в Москву на заработке. Сначала звонил чуть ли не каждый день, а затем пропал: телефон оказался вне зоны доступа. Родня предполагала самое плохое: убили или держат в плену. Но все оказалось менее трагичным. Мужчину обокрали, он лишился все, что заработал в столице. Возвращаться с пустыми руками домой ему было очень стыдно. Ведь на него надеялись очень многие. Вместо того, чтобы вернуться в Орел и найти там работу, 38-летний мужчина стал скитаться по просторам родины. Работал в небольших городах, чтобы себя прокормить. А на автобус сел, чтобы добраться до нового места работы, где ему обещали хорошую зарплату.

Задерживать «потеряшку» не стали, а сообщили о его местонахождении родне. Возможно, близкие люди уговорят вернуться его в семью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде работающие студенты тратят ползарплаты на аренду квартиры
В Астрахани летучая мышь пробралась в детский сад и устроила там переполох
В Волгоградской области сезон охоты на пернатых начнется раньше обычного
Волгоградец на "Нексии" врезался в дерево и погиб
Астраханские пограничники нашли в гаражах склад осетров и черной икры
На Мамаевом кургане сделают пешеходный маршрут и восемь обзорных площадок
Волгоградец сел на три года за контрабанду стероидов
В Волгограде полицейские четыре раза стреляли в психа, бросавшегося на них с ножом
Сложных пациентов из Ахтубинска, Знаменка и Черного яра повезут на лечение в больницу №25
В Волгограде на светофоре столкнулись сразу четыре машины
Полицейские ищут водителя, насмерть сбившего женщину в городе Палласовка
В Волгограде за 700 тысяч рублей исследуют уровень коррупции и ее структуру
В Астрахани фельдшер оставила раненого заключенного умирать в камере
В Волгоградской области на водоемах погибли 33 человека
Нагонял на миллионы: волгоградец накопил 777 штрафов и лишил фирму Porsche Panamera
В парке Победы в Волгограде развернут 90-метровый флаг России
«Ротор» проиграл борьбу за Кубок России команде из ПФЛ