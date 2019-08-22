2019-08-22T12:16:47+03:00
Происшествия

Волгоградец на "Нексии" врезался в дерево и погиб

Он не справился с управлением на дороге
Екатерина МАЛИНИНА
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Две женщины попали в больницу.Две женщины попали в больницу.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Смертельная авария под Михайловкой произошла днем 21 августа. 42-летний мужчина мчался на «Дуэ Нексии» в сторону райцентра. Дорогу едва ли можно назвать идеально. При очередной неровности на большой скорости водитель не справился с управлением. Сначала его вынесло на обочину, на которой мужчина не смогу удержать авто. Иномарка врезалась в дерево. Водитель погиб на месте. Очевидцы вызвали «скорую», но врачам оставалось констатировать время смерти.

В Новониколаевском районе женщина-водитель тоже не справилась с управлением. Она ехала в сторону Москвы на «Хендае» и потеряла контроль над авто. Машина перевернулась в кювет. В машине сработали подушки безопасности. Травмы получили и водитель и ее подруга. Обеих на «скорой» увезли в районную больницу, где они находятся на лечении.

- Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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