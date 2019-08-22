Астраханские пограничники нашли в гаражах склад осетров и черной икры

СЕГОДНЯ 11:54 2019-08-22T11:56:31+03:00

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Пограничники из управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области обнаружили в селе Бахтемир Икрянинского района два старых гаража, к которым была протоптана дорожка. Вскрыли и обнаружили там браконьерский склад. В гаражах стояли морозильные камеры, в которых хранились фрагменты рыб осетровых видов, целые тушки осетров и около трёх килограммов деликатесной черной икры. Принадлежит это «богатство» двум местным жителям.

- Как показало ихтиологическое исследование, рыба была выловлена браконьерским способом в естественной среде обитания. Ущерб, причинённый государству незаконной добычей краснокнижной рыбы, составил свыше 1300000 рублей, - уточняют «КП-Волгоград» в ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области. - По данным фактам возбуждено уголовное дело.

Грозит за это браконьерам либо крупный штраф, либо лишение свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU