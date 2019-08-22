Волгоградец сел на три года за контрабанду стероидов

СЕГОДНЯ 11:30 2019-08-22T11:44:49+03:00

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Иметь рельефное, накаченное тело хотят многие. Для этого они часами занимаются в спортзале. Но даже регулярные тренировки не всегда дают внушительный результат. Чтобы его достичь, многие садятся на стероиды. Они в нашей стране запрещены. Поэтому любители мышц ищут его через интернет и в итоге оказываются в тюрьме за контрабанду. В Красноармейском районе вынесли приговор 29-летнему парню. Молодой человек заказал себе стероиды в республике Беларусь. Когда он получал посылку на почте (вес товара составил 25 граммов), то его задержали сотрудники силовики.

В отношении волгоградца возбудили уголовное дело по статье «контрабанда». Правда, сам обвиняемый свою вину всячески отрицал. Мол, заказывал сугубо для себя.

- Мужчине дали три года колонии общего режима. У него есть время обжаловать приговор, - сообщили "КП-Волгоград" в прокуратуре Волоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU