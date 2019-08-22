Сложных пациентов из Ахтубинска, Знаменка и Черного яра повезут на лечение в больницу №25

СЕГОДНЯ 10:59 2019-08-22T10:59:51+03:00

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В этот четверг в Волгоград приехал и.о. министра здравоохранения Астраханской области Федор Орлов. Одной из тем для обсуждения с волгоградским коллегой стало соглашением между двумя регионами. Оно касается оказания медицинской помощи астраханцам на территории Волгоградской области. Чиновники договорились вот о чем. Теперь жителей Ахтубинска, Знаменска и Черного яра при показаниях к госпитализации в стационары 3 уровня по направлениям кардиология, акушерство и гинекология а также неонтология повезут в волгоградскую больницу №25.

То есть если жителю села Ушаковка потребуется экстренная профессиональная помощь высококлассных специалистов при лечении сердечной недостаточности, его повезут не в Астрахань, до которой около трех часов на машине, а в Волгоград, до которого два часа.

Кстати, астраханский министр лично отправился в больницу №25, чтобы познакомиться с медиками и с тем, в каких условиях лечат пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU