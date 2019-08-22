Сложных пациентов из Ахтубинска, Знаменка и Черного яра повезут на лечение в больницу №25
В этот четверг в Волгоград приехал и.о. министра здравоохранения Астраханской области Федор Орлов. Одной из тем для обсуждения с волгоградским коллегой стало соглашением между двумя регионами. Оно касается оказания медицинской помощи астраханцам на территории Волгоградской области. Чиновники договорились вот о чем. Теперь жителей Ахтубинска, Знаменска и Черного яра при показаниях к госпитализации в стационары 3 уровня по направлениям кардиология, акушерство и гинекология а также неонтология повезут в волгоградскую больницу №25.
То есть если жителю села Ушаковка потребуется экстренная профессиональная помощь высококлассных специалистов при лечении сердечной недостаточности, его повезут не в Астрахань, до которой около трех часов на машине, а в Волгоград, до которого два часа.
Кстати, астраханский министр лично отправился в больницу №25, чтобы познакомиться с медиками и с тем, в каких условиях лечат пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU