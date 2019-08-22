В Волгограде на светофоре столкнулись сразу четыре машины

СЕГОДНЯ 10:39 2019-08-22T11:42:55+03:00

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Сегодня утром, 22 августа, в Краснооктябрьском районе произошла крупная авария с участием сразу четырех машин. Около 9 утра на перекрестке 39-ой Гвардейской и Репина свой зеленый сигнал светофора ждали три машины: Серрато, ЛадаКалина, ВАЗ2112. Но дальше не уехали. В них въехал на приличной скорости «Рено Дастер». Женщина-водитель не справилась с управлением и устроила тройную аварию. В результате ДТП пострадали двое. Виновница аварии и женщина-водитель на «Киа». Обе с травмами госпитализированы. Также пришлось работать на месте и сотрудникам МЧС, которые не допустили возгорание вытекшего из пробитого бака бензина.

На месте ДТП образовалась приличная пробка. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД.

Еще одна массовая авария произошла в Городищенском районе. 56-летний мужчина на джипе ехал по ростовской трассе из Волгограда. Он решил обогнать тихохода и выехал на встречную полосу. Но маневра не рассчитал и столкнулся с «Фордом», а затем врезался в фуру «Даф», за рулем которой был житель Таганрога. В аварии пострадал водитель внедорожника.

ИСТОЧНИК KP.RU