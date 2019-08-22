2019-08-22T10:02:39+03:00
Общество

В Волгограде за 700 тысяч рублей исследуют уровень коррупции и ее структуру

Администрация Волгоградской области разместило лот на госзакупках
Екатерина МАЛИНИНА
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На исследование потратят 700 тысяч рублей.На исследование потратят 700 тысяч рублей.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Если попросить любого волгоградца рассказать о коррупции, он сделает это в красках, с личными примерами и идеоматическими выражениями. Но для официальных документов подобное мнение слишком частное. Именно поэтому администрация Волгоградской области разместила на сайте госзакупок лот на социологическое исследование об особенностях волгоградской коррупции. Подрядчику за 700 тысяч рублей нужно оценить ее уровень, дать структуру, обозначить специфику и указать антикоррупционные меры, которые помогут ее победить.

Причем необходимо показать основные характеристики в различных государственных сферах: образовании, здравоохранении, аппарате управления и прочих. Важно также оценить меры, которые принимает регион для борьбы с коррупцией. По контракту также надо рассказать, почему волгоградцы берут взятки и при каких условиях.

Ну а в конце сформировать информационную базу для «рейтинга административно-территориальных единиц Волгоградской области в зависимости от уровня коррупции».

На это у исследователей будет 45 дней. Причем саму социологическую работу можно будет публиковать только с согласия администрации Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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